Toyota apre un nuovo Hub a Wrocław per rafforzare lo sviluppo di software in Europa

Toyota rafforza le sue capacità di sviluppo software in Europa annunciando l'apertura di un Hub a Wrocław, in Polonia, dove verranno impiegati circa 200 specialisti tecnici altamente qualificati. Con il compito di migliorare le applicazioni MyToyota e LexusLink+, già in uso da oltre 2 milioni di clienti europei per accedere a funzioni per la gestione da remoto del veicolo, monitoraggio della carica della batteria e una vasta gamma di servizi, il team contribuirà anche allo sviluppo dell'infrastruttura cloud al fine di consentire l'utilizzo dei servizi connessi per veicoli Toyota e Lexus in Europa, fornendo inoltre supporto alla cybersecurity.

La creazione del Toyota Digital Hub segna un ulteriore investimento da parte di Toyota a Wrocław, dove il costruttore è presente ormai da 35 anni. Dal 2015, inoltre, il Centro Servizi Condivisi opera in città, fornendo servizi di contabilità e consulenza fiscale per tutte le unità Toyota in Europa. Con questo progetto rafforza il proprio impegno in questo mercato.