Toyota chiude un anno da leader in Italia fra i brand esteri con 120.820 auto vendute

Costantemente in testa alla classifica dei marchi esteri per tutto l'anno, Toyota nel dicembre 2025 ha venduto 8.888 con una quota dell'8,2% che porta il risultato complessivo dell'anno a 120.820 unità e una quota del 7,9 per cento. Nel 2025 Toyota ha consolidato la sua leadership sul mercato Full Hybrid con un una quota complessiva del 43% e con Yaris Cross e Yaris costantemente in testa nella classifica dei modelli più venduti. In continua crescita anche la leadership di Toyota a livello locale. Nel 2025 è stato il marchio più venduto in 15 città: a cominciare da Roma (dove un'auto su cinque è una ibrida Toyota) e poi Milano, Bologna, Verona, Bergamo, Monza, Padova, Pavia, Pordenone, Prato, Treviso, Trieste, Varese, Reggio Calabria e Palermo. «L'anno che si è appena concluso per Toyota è stato straordinario - ha affermato Alberto Santilli Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia -. Chiudiamo come primo marchio estero e leader indiscusso del mercato Full Hybrid che continua ad essere il nostro punto di forza.

Il prossimo anno abbiamo già anticipato diverse novità di prodotto che rafforzeranno ancora la nostra offerta sul mercato italiano con l'introduzione di diversi modelli elettrici, tra cui il nuovo Toyota C-HR+, nuovi modelli Plug-in, con la nuova generazione del best seller globale RAV4, e Full Hybrid con l'inizio delle consegne di Nuova Aygo X Hybrid, che siamo, certi contribuirà a consolidare la nostra leadership nelle città, che continuano a rappresentare la struttura portante del nostro mercato». Nel mercato Premium, Lexus continua la sua crescita costante con 421 unità nel mese e un totale di 6.434 unità da inizio anno e una quota del 2,2% (+0,1 punti) con una crescita di volume del 6% rispetto allo scorso anno, principalmente grazie al successo di LBX con 3.614 unità, costantemente sul podio della sua categoria e al contributo sempre rilevante di NX con circa 1900 unità.

Tra i contributi determinanti per l'affermazione nel 2025 del Gruppo Toyota in Italia, va segnalata anche l'eccezionale performance della gamma Professional. Il volume complessivo dell'intero anno dei veicoli commerciali (N1) è stato di 8.703 unità con un incremento rispetto all'anno precedente del 43%. Oggi il brand Toyota Professional occupa in Italia il sesto posto in classifica con una share del 4,9% in crescita di 1,6 punti rispetto allo scorso anno.