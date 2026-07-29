Toyota con Daimler Truck e Volvo per promuovere l'idrogeno. Entra in Cellcentric dedicata a celle a combustibile per autocarri pesanti

Con l'ingresso di Toyota Motor Corporationsi rafforza Cellcentric la max-ialleanza globale per accelerare lo sviluppo dei camion a idrogeno precedentemente creata da Daimler Truck e Volvo Group. Il colosso giapponese acquisisce una quota paritaria del 33,3%, affiancando i due fondatori europei (che scendono dunque dal precedente 50%) con l'obiettivo di sbloccare l'ecosistema delle celle a combustibile per i veicoli industriali su scala planetaria. L'operazione arriva dopo la firma di un memorandum d'intesa non vincolante siglato nei mesi scorsi, e rappresenta una delle più importanti partnership industriali degli ultimi anni nel comparto automotive. Unisce le forze e il know-how dei maggiori player europei e asiatici in una convergenza strategica focalizzata sulla decarbonizzazione dei trasporti a lungo raggio. Il completamento del nuovo assetto, attualmente al vaglio delle autorità di regolamentazione e della concorrenza, è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Una volta ottenuti i via libera normativi, Cellcentric continuerà a operare come azienda autonoma e indipendente sul mercato. La società manterrà la propria sede operativa e le strutture di R&D, posizionandosi come fornitore di primo livello di sistemi fuel cell per l'intera industria. La collaborazione tecnica si concentrerà invece sull'unione delle tecnologie proprietarie già sviluppate dalle singole realtà. Toyota vanta un'esperienza pionieristica pluridecennale nelle celle a combustibile, derivata sia dal comparto vetture sia dai progetti industriali. Le attività congiunte punteranno a sviluppare in sinergia l'architettura dei moduli e gli elementi di controllo elettronico, a incrementare la capacità produttiva industriale abbattendo i costi dei singoli componenti ed a creare economie di scala per rendere i propulsori a idrogeno competitivi rispetto al diesel. Nessun impatto, invece, sul piano commerciale delle singole holding. Daimler Truck, Volvo Group e Toyota continueranno a competere in modo totalmente indipendente e rivale in tutti gli altri settori delle rispettive attività e nella vendita dei veicoli finiti .