Toyota e Pony AI inaugurano ufficialmente i loro servizi commerciali completamente driverless — privi di conducente a bordo — con l’ingresso della bZ4X Robotaxi nella flotta operativa di Pony AI a Guangzhou, in Cina.

Il traguardo consolida una collaborazione avviata nel 2019 e rafforzata nel 2023 attraverso una joint venture tra Pony.ai, Toyota Motor China e GAC Toyota Motor, sostenuta da un investimento superiore a 1 miliardo di yuan (oltre 136,8 milioni di euro al cambio attuale). La bZ4X Robotaxi, settima generazione (Gen-7) di veicoli autonomi nati da questa alleanza, è uscita dalle linee di assemblaggio nel febbraio 2026. Con l'aumento dei ritmi produttivi, l'obiettivo è portare su strada circa 1.000 esemplari nelle principali metropoli cinesi, dove sono già in programma i primi test per estendere il servizio oltre Guangzhou.

Progettata fin dall'origine per la guida autonoma di Livello 4, la bZ4X Gen-7 punta a massimizzare il comfort e l'esperienza dei passeggeri grazie a: Accesso e connettività: sblocco delle portiere tramite Bluetooth e assistente vocale intelligente. Comfort a bordo: sistemi di intrattenimento dedicati e climatizzazione personalizzabile. Dinamica di guida: taratura ottimizzata per rendere accelerazioni, frenate e curve più fluide e naturali.

Sul fronte della sicurezza, i due partner hanno implementato sistemi ridondanti progettati per garantire la continuità operativa del veicolo anche in caso di avaria di singoli componenti. L'accordo tra Toyota e Pony AI copre inoltre l'intera gestione operativa e la manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta.