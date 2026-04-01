Toyota, Leroy (presidente TME): «Tutto elettrico non è la soluzione per decarbonizzare. Confermo valore approccio multitecnologico»
Toyota entra nell'alleanza globale sull’idrogeno. In Cellcentric con Daimler e Volvo per accelerare sviluppo celle a combustibile
Toyota, a febbraio produzione globale in calo (-3,9%). Flessione per il 4^ mese consecutivo, pesa la frenata in Cina
Toyota rafforza la propria strategia sull’idrogeno entrando nella joint venture Cellcentric, già fondata da Daimler Truck e Volvo Group. L’operazione segna un passo importante verso la creazione di uno standard industriale condiviso per le celle a combustibile, tecnologia chiave per la decarbonizzazione del trasporto pesante.
L’alleanza punta ad accelerare ricerca, sviluppo e produzione su larga scala, con l’obiettivo di rendere i sistemi a idrogeno più competitivi rispetto alle soluzioni tradizionali. In particolare, il focus è sui veicoli commerciali, dove le fuel cell rappresentano una delle alternative più promettenti ai motori diesel.
La collaborazione tra tre grandi player globali evidenzia come la transizione energetica stia spingendo verso partnership strategiche, necessarie per sostenere gli elevati costi tecnologici e ridurre i tempi di adozione sul mercato.