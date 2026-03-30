​Toyota, a febbraio produzione globale in calo (-3,9%). Flessione per il 4^ mese consecutivo, pesa la frenata in Cina

Cala per il quarto mese consecutivo la produzione globale di Toyota, penalizzata dai rallentamenti in Cina e dal minor numero di giorni lavorativi in Giappone. Nel mese di febbraio il primo costruttore di auto al mondo ha registrato una flessione del 3,9%, a quota 749.670 veicoli. In ribasso anche le vendite globali, che registrano un -3,3% a poco più di 737mila unità, interrompendo una sequenza di tre mesi di crescita. La produzione all'estero per la casa nipponica è diminuita del 4,6% a 470.757 vetture a fronte di diversi fattori contingenti. Il crollo dell'11,5% in Cina è stato causato dall'accesa concorrenza dei produttori locali e il periodo di festività del Capodanno lunare.

Sul fronte domestico, l'output giapponese è sceso del 2,6% a 279 mila auto, anch'esso condizionato dalla riduzione dei giorni lavorativi. Sul versante commerciale, le vendite estere hanno ceduto il 2,2% a 614.870 veicoli. L'eccezione è rappresentata dagli Stati Uniti, dove le immatricolazioni sono salite del 3,2% a 180.950 unità, spinte dalla domanda sostenuta per i modelli ibridi. In calo i mercati asiatici: le vendite in Giappone sono scese dell'8,3% a 122.260 unità, mentre in Cina il contraccolpo è stato del 13,9% a 82.470 vetture.