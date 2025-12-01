Toyota, in Europa punta sulla ricarica EV intelligente. Per offrire soluzioni più semplici e integrate

Toyota Motor Europe amplia il proprio ecosistema di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in avviando nuove partnership con operatori energetici in diversi Paesi europei. L'obiettivo è offrire ai clienti Toyota e Lexus soluzioni di ricarica più semplici e integrate, accessibili a casa, al lavoro e in viaggio. A partire dal 2026 saranno attivi i primi servizi di Demand Side Response, sviluppati nel Regno Unito con British Gas e in Germania con The Mobility House Energy. Le soluzioni consentiranno la ricarica nelle fasce orarie più convenienti, l'accesso a energia rinnovabile, la gestione da remoto tramite app e la partecipazione a programmi di bilanciamento della rete.

Secondo Toyota ''questi sistemi sono in grado di ridurre i costi per gli utenti e facilitare la stabilità della rete elettrica, favorendo una maggiore integrazione di fonti eoliche e solari''. L'azienda prevede inoltre di estendere la collaborazione ad altri mercati europei e di introdurre in futuro tecnologie Vehicle-to-Grid, che permetteranno ai veicoli di restituire energia alla rete contribuendo alla sostenibilità complessiva del sistema.