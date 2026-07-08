Toyota investe 3,6 miliardi di dollari in Texas per ridurre l'impatto dei dazi Usa

Toyota riorganizza la produzione in Nord America e punta sul Texas per ridurre l'esposizione ai dazi statunitensi sulle importazioni. La casa automobilistica giapponese ha annunciato un investimento da 3,6 miliardi di dollari per ampliare lo stabilimento di San Antonio, con una seconda linea di assemblaggio destinata a entrare in funzione nel 2030 dopo un percorso industriale di circa quattro anni. Il progetto prevede il progressivo trasferimento della produzione del pick-up Tacoma dallo stabilimento di Baja California, in Messico, al sito texano.

Il modello, tra i più rappresentativi della gamma Toyota negli Stati Uniti, sarà così realizzato in misura maggiore sul territorio americano, con l'obiettivo di contenere l'impatto dei dazi sulle vetture importate dal Messico. Secondo le stime del gruppo, l'espansione dell'impianto porterà alla creazione di circa 2.000 nuovi posti di lavoro e consentirà di aumentare la capacità produttiva annuale di circa 150.000 veicoli. Inaugurato nel 2006, lo stabilimento di San Antonio produce attualmente il pick-up Tundra e il Suv Sequoia.