Toyota investe 500 milioni di dollari nei taxi volanti di Joby Aviation

Toyota annuncia con un comunicato che è pronta ad investire 500 milioni di dollari in Joby Aviation per la certificazione e la produzione commerciale del taxi elettrico volante di Joby. Nello specifico, la cifra verrà erogata attraverso due tranche, la prima entro la fine dell'anno e la seconda nel 2025. I termini dell'investimento, inoltre, vanno ad includere i piani per un'alleanza relativa anche alla commercializzazione, un aspetto che porterà Toyota ad investire un totale di 894 milioni di dollari. «L'investimento di oggi si basa su quasi sette anni di collaborazione tra le nostre aziende - ha affermato JoeBen Bevirt, fondatore e Ceo di Joby Aviation - la conoscenza e il supporto condivisi da Toyota sono stati determinanti per il successo di Joby e non vediamo l'ora di approfondire la nostra relazione mentre realizziamo la nostra visione condivisa per il futuro dei viaggi aerei».