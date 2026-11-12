Toyota investe in tecnologie per auto e fabbriche: 6,3 mld di dollari l'anno su IA, software, robotica e nuove batterie

Toyota accelera lo sviluppo delle tecnologie per la mobilità e la produzione industriale, puntando su intelligenza artificiale, software, robotica e nuove generazioni di batterie. Le novità sono state presentate durante un evento organizzato presso il centro di ricerca e sviluppo nordamericano del gruppo, a Saline, nel Michigan, dove sono stati illustrati i principali progetti in fase di sviluppo. Tra gli obiettivi figura l'introduzione, a partire dal 2028, di sistemi di assistenza alla guida autonoma di livello L2++, inizialmente su alcuni modelli destinati al mercato.

La tecnologia sarà sviluppata combinando dati raccolti durante la guida reale, competenze dei collaudatori e sistemi di intelligenza artificiale proprietari, con l'obiettivo di estenderne progressivamente la disponibilità a un numero più ampio di veicoli a livello globale. Un ruolo centrale sarà affidato anche ad Arene, la piattaforma software di Toyota progettata per sviluppare e aggiornare le applicazioni dei veicoli, adattandole a diverse generazioni di semiconduttori. Dopo il debutto su RAV4 e Lexus ES, il sistema dovrebbe arrivare entro il 2030 su circa 50 modelli, per un totale di 10 milioni di veicoli. Toyota prevede inoltre di renderlo disponibile ai partner industriali e di valutarne applicazioni anche in ambiti come robotica, fabbriche e infrastrutture.

Sul fronte della produzione, il gruppo intende integrare intelligenza artificiale e robotica con il Toyota Production System e le competenze dei circa 18mila Takumi, gli specialisti altamente qualificati dell'azienda. Il progetto prevede tre livelli di automazione, dai robot destinati alle attività ripetitive fino a sistemi nei quali persone e macchine lavorano fianco a fianco. Dal 2028 Toyota e i suoi fornitori prevedono investimenti annuali per circa 1.000 miliardi di yen, pari a 6,3 miliardi di dollari, per rinnovare gli impianti e installare circa 150mila robot nelle aziende del gruppo e altri 250mila presso i fornitori.

Per quanto riguarda l'elettrificazione, Toyota ha illustrato gli sviluppi dei sistemi ibridi e delle batterie, con una nuova batteria agli ioni di litio con celle prismatiche, caratterizzata da terminali disposti orizzontalmente, promette un'altezza ridotta del 20% e un'efficienza superiore del 20%. Prosegue inoltre il programma sulle batterie allo stato solido, per le quali il costruttore punta a un debutto su un futuro modello entro la fine del 2028.

Questa tecnologia dovrebbe consentire maggiore densità energetica e tempi di ricarica più rapidi. Durante l'evento è stata infine presentata Scion by Toyota, nuova marca destinata al mercato statunitense e orientata a veicoli specializzati. Il primo modello è KEI-01, un veicolo commerciale ultracompatto e leggero, assemblato negli Stati Uniti presso lo stabilimento Toyota Motor Manufacturing Indiana e omologato come Low-Speed Vehicle. Accanto a questo sono stati mostrati due concept: SXS, un veicolo fuoristrada side-by-side con motorizzazione ibrida turbo a quattro cilindri da oltre 300 CV, e BKE, un mezzo elettrico a due ruote pieghevole pensato per gli spostamenti brevi.