Toyota investe sui veicoli ibridi in Usa: 912 milioni di dollari in 5 stabilimenti statunitensi

Toyota investirà 912 milioni di dollari in cinque stabilimenti statunitensi per rispondere alla crescente domanda di veicoli ibridi, confermando la sua strategia di rafforzamento industriale in Nord America. L'iniziativa rientra nel più ampio piano da 10 miliardi di dollari svelato le scorse settimane, e durante la visita del presidente Trump a Tokyo, destinato al mercato statunitense nei prossimi cinque anni. Nello specifico, gli impianti coinvolti sono situati in Mississippi, West Virginia, Kentucky, Tennessee e Missouri. In particolare, nello stabilimento del Mississippi verrà prodotta per la prima volta la versione ibrida della Corolla, un modello storico del costruttore giapponese.

L'azienda - che è leader mondiale per volumi di vendita - prevede l'avvio graduale delle nuove linee produttive a partire dal 2027, con l'assunzione diretta di circa 250 nuovi dipendenti, e l'investimento mira a potenziare non solo l'assemblaggio di veicoli, ma anche la capacità di produrre motori e componenti specifici per la tecnologia ibrida. Contemporaneamente è stato inaugurato la scorsa settimana in North Carolina il primo impianto extra-giapponese dedicato alle batterie agli ioni di litio, destinate a ibridi, veicoli elettrici e plug-in hybrid. In una nota Toyota sottolinea che circa la metà delle auto vendute negli Stati Uniti è già assemblata sul suolo americano, mentre il 76% delle vetture prodotte in tutto il Nord-America - inclusi Canada e Messico - è destinata al mercato statunitense.