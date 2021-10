Toyota investirà 3,4 mld di dollari per produrre negli Usa batterie per veicoli elettrici

NEW YORK - Toyota Motor Corporation ha annunciato lunedì che investirà circa 3,4 miliardi di dollari (circa 2,934 miliardi di euro) per sviluppare e localizzare la produzione di batterie, comprese quelle per veicoli elettrici, per le sue auto negli Stati Uniti fino al 2030. Questo investimento fa parte del totale di 13,5 miliardi di dollari (11,65 miliardi di euro) messi da parte per gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di batterie annunciato il mese scorso da Toyota. Per aumentare la localizzazione della produzione di batterie, Toyota Motor North America ha anche annunciato che creerà una nuova società e costruirà un impianto di batterie per auto insieme a Toyota Tsusho negli Stati Uniti.

Con l’obiettivo di iniziare la produzione nel 2025, il progetto prevede un investimento di circa 1,29 miliardi di dollari (circa 1,113 miliardi di euro) fino al 2031, compresi i fondi che saranno utilizzati per sviluppare terreni e costruire nuove strutture, con la conseguente creazione di 1.750 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Questa nuova società aiuterà Toyota a sviluppare ed espandere ulteriormente la sua catena di approvvigionamento locale e il know-how di produzione relativo alle batterie agli ioni di litio. L’azienda si concentrerà prima sulla produzione di batterie per veicoli elettrici ibridi. Inoltre, la mossa dovrebbe contribuire a promuovere gli obiettivi dell’azienda di creare un impatto netto positivo sul pianeta, compreso il passaggio alla neutralità del carbonio in modo sostenibile e pratico. «Questo investimento aiuterà a introdurre veicoli elettrificati più accessibili ai consumatori americani, a ridurre significativamente le emissioni di carbonio e, soprattutto, a creare ancora più posti di lavoro americani legati al futuro della mobilità», ha spiegato Ted Ogawa, Ceo di Toyota Motor North America.