Toyota, Kenta Kon nuovo presidente e ceo dal prossimo 1 aprile. Gruppo alza stime utile e fatturato per anno fiscale 2025-2026

La casa automobilistica giapponese Toyota ha annunciato la nomina di Kenta Kon, attuale direttore finanziario, a presidente e Ceo, con decorrenza dal prossimo primo aprile, in sostituzione di Koji Sato. Sato ricopriva la carica di ceo dall'aprile 2023, succedendo ad Akio Toyoda, nipote del fondatore del gruppo. Questo cambio di ruolo "mira ad accelerare il processo decisionale all'interno del management in risposta ai cambiamenti del contesto interno ed esterno", ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa.

Toyota ha rivisto al rialzo le sue previsioni di utile netto e fatturato per l'anno fiscale 2025-2026. Nel dettaglio il gruppo prevede un utile netto di 3,57 trilioni di yen (19,3 miliardi di euro) per l'anno fiscale che si concluderà a marzo, in calo del 25,1% su base annua, ma superiore alle precedenti previsioni di 2,93 trilioni di yen. Toyota prevede inoltre un aumento del fatturato annuo del 4,1% su base annua, a 50 trilioni di yen (271 miliardi di euro), con una leggera revisione al rialzo. Analogamente, si prevede che l'utile operativo sarà superiore alle previsioni precedenti. "Nonostante il perdurante impatto dei dazi statunitensi, la forte domanda, supportata dalla competitività dei nostri prodotti, ha portato a un aumento dei volumi di vendita e abbiamo raggiunto un elevato livello di profitto grazie agli adeguamenti dei prezzi", ha affermato il gruppo nella nota.