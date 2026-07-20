Toyota, le meraviglie della fabbrica di Valenciennes dove la Yaris Cross si rinnova in profondità

VALENCIENNES - Il 6 giugno 2001 l’allora primo ministro francese Lionel Jospin diede appuntamento al presidente di Toyota Motor Corporation, Fujio Cho per inaugurare lo stabilimento di Valenciennes destinato a produrre Yaris. E il 20 luglio, 25 anni dopo, dalle linee degli stessi impianti usciranno le prime unità della Yaris Cross rinnovata a metà del proprio ciclo di vita durante il quale ha raccolto quasi un milione di clienti. Un quarto di secolo che ha fatto fare a Toyota un salto sostanziale in Europa e nel 2024 l’ha portata a totalizzare 5 milioni di pezzi prodotti.

Oggi il 77% degli 1,23 milioni di Toyota vendute sul nostro Continente nel 2025 vengono da impianti “nostrani” più quello turco. Quello di Valenciennes ha dato il suo contributo con 283mila unità e continua a marciare spedito sfornando 1.250 pezzi al giorno, con una percentuale di utilizzo del 95%, e 3 su 4 sono Yaris Cross che per il 18% del totale è destinato all’Italia, più del 16% richiesto dai padroni di casa della Francia (dove si trovano il 55% dei fornitori) e dalla Germania. Dal 2011 è poi iniziata la lotta alla CO2 con l’introduzione del full hybrid che dallo scorso anno riguarda il 100% dei volumi.



Ma la sfida ambientale riguarda anche i processi produttivi tanto che i rifiuti sono diminuiti del 59%, l’emissione di solventi del 62% mentre il fabbisogno energetico è stato abbattuto del 64%, quello dell’acqua dell’83% e le emissioni di CO2 sono scese del 72%. L’obiettivo per questi ultimi tre parametri è di arrivare al 100% entro il 2030 anche attraverso un nuovo impianto fotovoltaico da 18,1 ettari. Un lavoro paziente, certosino e improntato sulla filosofia del miglioramento continuo (kaizen). Più dei grandi investimenti e dell’automazione estrema, i giapponesi adorano il dio delle piccole cose preferendo l’intervento umano all’Intelligenza Artificiale la cui applicazione va avanti, ma a ritmi ragionati e senza ostentazioni. I nipponici hanno infuso tale spirito anche nei 4.800 addetti (23% donne) dell’impianto francese che ogni anno implementano circa 2.500 piccole modifiche.



Frutto dell’esperienza diretta (genba in giapponese) e che hanno lo scopo di eliminare le irregolarità (mura) di processo, ridurre gli sprechi (muda) e rendere il lavoro più facile e sicuro con semplici accorgimenti (poka-yoke). Nè così che si migliorano la qualità del prodotto e della vita in una fabbrica dove Toyota ha speso soltanto 1,5 miliardi di euro in un quarto di secolo e vi produce anche i bracci delle sospensioni e alcune parti in plastica come i paraurti e la plancia con l’obiettivo di controllarne la qualità e ridurre lo stock seguendo la filosofia del just-in-time, oltre a recuperare e separare direttamente gli scarti e limitare la logistica per abbattere i costi e l’impronta di CO2. La forza del costruttore numero 1 al mondo deriva da questo approccio, dove la sostenibilità economica è strettamente legata a quella ambientale e i prodotti come la Yaris Cross, attesa nei concessionari per settembre a partire da 29.600 euro, nascono e si evolvono per essere protagonisti sul mercato e soddisfare i loro clienti.