Toyota/Lexus supera Fiat per quota di mercato in luglio. Brand tricolore a dicembre era stata sorpassata da Volkswagen

Fiat a luglio non era più il marchio con maggiore quota di mercato in Italia. Stando ai dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle immatricolazioni, in luglio il marchio Fiat ha immatricolato 10.226 vetture, con una quota di mercato dell'8,19% (era al 12,03% nello stesso periodo dell'anno scorso). Invece Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme), ha immatricolato 10.361 vetture, con una quota dell'8,3% (era al 3,54% a luglio 2023). Va comunque segnalato che nei sette mesi la quota di mercato di Fiat è del 10,47%, mentre quella di Volkswagen è del 7,36%.

Non è la prima volta che Fiat perde il primato, sebbene in modo temporaneo: a dicembre scorso Volkswagen era salita al 9,67%, mentre il brand italiano era al 9,47%, ma già a gennaio c'era stato il controsorpasso (11,2% Fiat e 6,61% Volkswagen). A luglio, alle spalle della coppia di testa, il marchio Dacia ha fatto registrare un rialzo delle immatricolazioni del 36,21% a 9.685 unità, con una quota di mercato in aumento al 7,76% (era 5,96% un anno fa). Il marchio Volkswagen, che ha una quota del 7,2%, ha venduto 8.991 auto (-2,61%).