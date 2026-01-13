Toyota mantiene leadership globale con 10.327.976 unità consegnate in 11 mesi. È il sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo il Gruppo Toyota si è piazzato per vendite al primo posto nella classifica mondiale dei costruttori. Lo ha fatto precedendo anche questa volta il Gruppo Volkswagen che non occupa la vetta delle classifiche dal 2019. E' curioso osservare che il risultato è stato ottenuto in anticipo rispetto al confronto diretto 12 mesi contro 12 mesi. Le vendite dei tedeschi (8.983.900 unità) nell'intero arco del 2025 sono state superate da quelle dei giapponesi già a novembre quando le 10.327.976 unità consegnate hanno matematicamente assegnato il primato globale di Toyota. Come riporta la nipponica Jiji Press, Volkswagen ha risentito delle difficoltà a competere in Cina - il mercato più grande per il colosso automobilistico tedesco - con i produttori locali di veicoli elettrici.

Rispetto all'anno precedente le immatricolazioni sono scese a 2.693.800 unità cosa che rappresenta un calo dell'8%. In particolare Volkswagen ha perso quota in Cina nel quarto trimestre, quando le consegne sono diminuite del 17,4%. Anche negli Stati Uniti e Canada, le vendite di Vw sono diminuite scendendo del 10,% a un totale di 946.800 unità nel 2025, il 10,4% in meno rispetto all'anno precedente. L'azienda cita come fattori determinanti i nuovi dazi e l'eliminazione in Usa dei sussidi governativi per le auto elettriche. Per il Gruppo di Wolfsburg solo le vendite di modelli a batteria (BEV) hanno registrato un andamento positivo. Nel 2025 a livello globale sono state consegnate 983.100 auto elettriche, + 32% rispetto all'anno precedente. Il business Bev per Volkswagen è cresciuto in modo significativo in Europa, dove le consegne sono arrivate a quota 742.800 unità (+65,9%)