Toyota mattatrice a settembre sul mercato italiano. Yaris prima nel segmento grazie all'ibrido

ROMA - Un settembre da incorniciare per Toyota in Italia che nel mese appena passato ha inanellato ben 7.858 immatricolazioni aumentando la propria penetrazione del 4,7% in un contesto che ha visto un tonfo del 25,4%. Il costruttore giapponese ha così conquistato una quota complessiva del 6,3%, con un netto balzo rispetto al 4,5% dello stesso mese dello scorso anno e portando a 4,7% quello tendenziale realizzato nei primi 9 mesi del 2018.

Tutte pronte per il WLTP. Sul totale delle targhe realizzate lo scorso mese, 508 sono con il marchio Lexus e 7.350 con quello Toyota che così conquista da solo il 5,9% di quota del mercato che le vale il quinto posto assoluto dietro Fiat, Volkswagen, Ford e Peugeot. Questi risultati la portato al settimo posto. A questo risultato hanno contribuito fondamentalmente due fattori concomitanti. Il primo è la disponibilità di una gamma al 100% omologata secondo i nuovi standard WLTP, il secondo è la campagna Hybrid Bonus che offre incentivi compresi tra 4.500 e 7.000 euro per passare ad un’auto ibrida di Toyota.

Ibrido, elisir di lunga vita per Yaris. A questo proposito, l’ibrido ha raggiunto il 6,1% del totale del mercato, quota mai toccata prima e Toyota fa naturalmente la parte del leone: il 72,3% del suo immatricolato infatti è ibrido e vale per il 72,8% di tutto il mercato elettrificato italiano. In tutto questo, il risultato forse più eclatante è quello della Yaris che, grazie proprio all’ibrido (2 su 3 hanno la propulsione benzina-elettrico) è stata la vettura più venduta del suo segmento raccogliendo ben il 13,5% di quota anche se parliamo di un modello non certo fresco, visto che la generazione attuale (la terza) è stata presentata nel 2011.