Toyota e NTT insieme per sviluppare piattaforma AI. Investimento da 3 mld di euro per mobilità guida autonoma

Toyota e Nippon Telegraph and Telephone (NTT) investiranno un totale di 500 miliardi di yen (3,02 miliardi di euro) entro il 2030 per lo sviluppo di una piattaforma di infrastrutture e software basata sull'intelligenza artificiale nel campo dell'automotive, con l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali. La prima casa automobilistica a livello mondiale e la maggiore società di telecomunicazioni nipponica hanno dichiarato di voler sviluppare il progetto per la mobilità che utilizzi la più avanzata tecnologia di assistenza alla guida entro il 2028. Il sistema sarà disponibile anche ad altri operatori del settore: dagli enti governativi ai partner accademici, puntando a un'adozione diffusa a partire dal 2030. La piattaforma aiuterebbe a prevenire gli incidenti stradali causati dalla scarsa visibilità nelle aree urbane, integrando i servizi di guida automatizzata, e a facilitare la viabilità sulle strade a percorrenza veloce.

L'iniziativa congiunta giunge in un momento in cui le case automobilistiche intensificano i loro sforzi nel settore della guida autonoma, sempre più dominato da Tesla e dalle aziende cinesi. Toyota e NTT avevano già collaborato assieme nel 2017 per sviluppare la tecnologia di connessione delle auto al 5G, e siglato una joint venture nell'ambito di un progetto di smart city nel 2020. Lo scorso novembre, NTT ha dichiarato di voler testare la tecnologia dei veicoli senza conducente con Toyota già nel 2025, e di voler investire in una startup statunitense specializzata in sistemi di guida autonoma. Toyota ha invece aperto un divisione tecnologica per la guida autonoma nel 2021, nota come Woven, e una piattaforma software per autoveicol dal nome Arene, con interconnessioni di sistemi e servizi legati alla mobilità nella prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo.