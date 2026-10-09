Toyota, alleanza strategica con cinesi Faw e Gac. Intesa quadro per accelerare su veicoli elettrici e intelligenti

Toyota Motor Corp. ha annunciato la firma di una nuova alleanza strategica a tre con due colossi automobilistici cinesi a controllo statale, China FAW Corp. e Guangzhou Automobile Group Co., entrambi già partner della principale casa automobilistica giapponese per il mercato cinese. Toyota, che attualmente gestisce con i due gruppi cinesi altrettante joint ventures (la prima Faw Toyota Motor Co. e la seconda Gac Toyota Motor) ha annunciato che ridefinirà i propri rapporti con le aziende cinesi attraverso questa nuova alleanza, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'elettrificazione e potenziare le funzionalità intelligenti dei veicoli. Secondo quanto comunicato, nell'ambito della nuova partnership, Guangzhou Automobile acquisirà la quota del 50% detenuta da China Faw in Faw Toyota tramite un'emissione azionaria.

Al termine del trasferimento azionario, China Faw diventerà «un azionista strategico chiave» di Guangzhou Automobile, secondo quanto dichiarato da Toyota e dalle due principali case automobilistiche cinesi. Sfruttando questo nuovo assetto, le tre aziende intendono rafforzare la collaborazione in ambito di ricerca e sviluppo, approvvigionamento, produzione e vendite. Le partnership di joint venture di Toyota con i colossi automobilistici cinesi risalgono a oltre vent'anni fa: la società che ha preceduto Faw Toyota fu fondata nel 2000, mentre Gac Toyota è stata lanciata nel 2004. La cerimonia di firma della nuova alleanza strategica a tre si è svolta a Guangzhou, nella Cina meridionale, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Toyota, Kenta Kon.

Le case automobilistiche giapponesi si trovano ad affrontare una sfida ardua sul mercato cinese, caratterizzato da una concorrenza eccessiva dovuta all'ascesa dei produttori locali di veicoli elettrici. Toyota prevede di avviare la produzione di veicoli elettrici ad autonomia estesa (Erev) in Cina nel 2027. L'azienda punta inoltre a produrre a Shanghai veicoli elettrici di nuova generazione a marchio Lexus.