Toyota, obiettivo produzione annuale abbassato a 9,8 mln di unità. Il precedente target era di 10,3 milioni

Toyota Motor Corporation ha abbassato il suo obiettivo di produzione annuale a livello globale a circa 9,8 milioni di unità, rispetto al precedente target di circa 10,3 milioni, a seguito di un parziale arresto della produzione dovuto al recente scandalo della certificazione dei veicoli in Giappone. Lo scrive l'agenzia di stampa Kyodo News, citando "fonti a conoscenza della questione".

Il nuovo obiettivo - fa notare l'agenzia - segna il primo calo di produzione su base annua in quattro anni, da circa 10,03 milioni di unità nel 2023. La casa automobilistica ha interrotto la produzione di tre modelli popolari - Corolla Fielder, Corolla Axio e Yaris Cross - a causa dello scandalo, emerso a giugno. Toyota riprenderà la produzione dei modelli all'inizio di settembre, poiché il Ministero dei Trasporti ha confermato la loro sicurezza e ha revocato il divieto di spedizione, secondo quanto dichiarato all'inizio del mese. L'azienda ha anche interrotto brevemente la produzione del minivan Noah/Voxy dopo che, a luglio, sono emerse nuove rivelazioni sulla cattiva condotta dei test sui veicoli, mentre non ha potuto costruire la popolare auto ibrida Prius per più di due mesi a causa di un richiamo.

Il taglio della produzione arriva contestualmente alle difficoltà che la casa automobilistica sta affrontando in Cina per il calo di vendite, con l'intensificarsi della concorrenza sui prezzi e il rapido passaggio del mercato ai veicoli elettrici.