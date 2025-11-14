Toyota, partita la produzione della nuova Aygo X. La full hybrid è costruita in Repubblica Ceca

La Toyota Aygo X Hybrid entra in produzione nello stabilimento di Kolin, in Repubblica Ceca. Un impianto con 3.200 dipendenti, che ha costruito oltre 2,3 milioni di veicoli Toyota, tra cui Aygo, Aygo X e Yaris, dal 2022, e consentirà in futuro di realizzare anche modelli 100% elettrici. Nel frattempo, in questo sito produttivo si costruisce la vettura più accessibile del marchio giapponese sul mercato europeo, che ha esteso l'elettrificazione Toyota nel segmento A ed ha consentito alla casa delle tre ellissi di avere opzioni elettrificate in tutti i segmenti principali del mercato del Vecchio Continente.

Erede della Aygo, arrivata nel 2005 e della Aygo X, introdotta sul mercato nel 2021, la Aygo X Hybrid presenta una power unit da 116 CV che promette consumi nel ciclo combinato (WLTP) di 3,9 l/100 km. «Siamo entusiasti di iniziare la produzione di Aygo X Hybrid e di cominciare a prepararci per la futura produzione di veicoli elettrici a batteria - ha dichiarato Robert Kiml, presidente di Toyota Motor Manufacturing in Repubblica Ceca - questo traguardo segna un altro passo avanti nel nostro percorso multi-tecnologico verso la neutralità carbonica».