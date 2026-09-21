Toyota passa all’elettrico ad autonomia estesa allargando la propria offerta di ibridi, ma soltanto in Cina

Toyota passa all’elettrico ad autonomia estesa (EREV), almeno in Cina. Il costruttore giapponese infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Nikkei, inizierà a produrre auto con questo tipo di ibrido finora ignorato nel paese del Dragone dall’aprile del 2027 con un volume di 200mila unità per poi raddoppiarlo nel corso del 2028.

Sono tuttavia numeri decisamente importanti per un costruttore che lo scorso anno, a livello globale, ha venduto circa 5 milioni di veicoli elettrificati, per la stragrande maggioranza (oltre 4,4 milioni) full-hybrid, tecnologia che rappresenta il cavallo di battaglia di Nagoya, pari all’89% e al 42% degli oltre 10 milioni e mezzo in totale, contro le 184mila plug-in hybrid e 200mila elettriche.

A conti fatti, vuol dire che le elettriche pure valgono solo il 3,7% dell’elettrificato e il 4% le ibride ricaricabili mentre a livello assoluto queste percentuali si assottigliano rispettivamente all’1,7% e all’1,9%. Numeri non certo esaltanti anche considerando la presenza globale del costruttore delle Tre Ellissi e il suo forte radicamento in mercati reticenti all’elettrificazione come Giappone e Nordamerica.

Occorre dunque alzare il tasso di elettroni e Toyota ha deciso di farlo, almeno in Cina, in questa fascia di mercato che tuttavia mostra segni di flessione visto che nei primi 8 mesi del 2026 hanno totalizzato 616mila unità (-15,8%), pari all’8,1% dei cosiddetti NEV (New Energy Vehicle) ovvero quelli ricaricabili (BEV e PHEV), contro il 9,1% dello scorso anno, mentre le elettriche salgono.

Su un mercato coperto per oltre il 65% dai NEV, le BEV hanno aumentato le loro vendite dello 0,8% e ad agosto hanno rappresentato il 90% di tutte le auto nuove con la spina. Su quest’ultimo segmento tuttavia la competizione è feroce e Toyota, azienda che ha il profitto come criterio principale del proprio business, crede che gli EREV le permettano di non di farsi risucchiare da un gorgo costato carissimo ad altri costruttori stranieri.

Al momento inoltre Toyota non può evidentemente mettere sul mercato prodotti elettrici con livelli di tecnologia superiori a quelli dei costruttori domestici, almeno non a prezzi comparabili, ancora di più essendoci in atto una guerra commerciale che sta erodendo i margini a fronte di una capacità produttiva assai superiore a quanto il mercato cinese, per quanto enorme, possa sopportare.

Proprio per questo motivo e per i costi ridotti, la Cina costituisce una piattaforma produttiva interessante anche per i costruttori esteri. Toyota potrebbe essere uno di questi guardando anche ad altri mercati, principalmente quello giapponese e, in second’ordine, quello europeo se ce ne fossero le condizioni, in particolare la presenza o meno di dazi anche per le ibride ricaricabili quali le EREV sono in definitiva.

Secondo alcune indiscrezioni già uscite nel 2025, i primi modelli EREV per la Cina potrebbero essere l’Highlander e la Sienna, realizzati insieme a GAC e FAW e che condividono la stessa piattaforma. Se così fosse però l’appetibilità verso i mercati fuori dalla Cina sarebbe limitata, con qualche possibilità in più per la Sienna che è un van, carrozzeria sempre molto apprezzata in tutta l’Asia. Si parla anche di una Camry EREV. Anche in quel caso, Cina e Asia sarebbero gli obiettivi.