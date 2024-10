Toyota posticipa avvio produzione veicoli elettrici in Usa. Era prevista per inizio 2025

Toyota ha deciso di posticipare l'avvio della produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti inizialmente prevista nel 2025, nel tentativo di garantire la qualità dei suoi prodotti. In un comunicato, la maggiore casa auto al mondo per volumi di vendita ha dichiarato che il calendario per l'inizio della produzione di veicoli sport utility elettrici nello stabilimento del Kentucky "è stato ritardato rispetto al piano iniziale», a fronte di una revisione imposta dal controllo qualità per i consumatori.

Secondo l'agenzia Kyodo - che cita fonti a conoscenza del dossier, il ritardo dovrebbe protrarsi «di diversi mesi», almeno fino al 2026. Lo scorso febbraio Toyota aveva annunciato che investirà 1,3 miliardi di dollari nello stabilimento del Kentucky. Inoltre, prevede di produrre veicoli elettrici in Indiana a partire dal 2026 con un investimento di 1,4 miliardi di dollari, diventando così il secondo sito di produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti.