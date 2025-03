Toyota posticipa costruzione impianto batterie elettriche. ​Per la scarsa domanda di veicoli EV a livello globale

La transizione verso l'elettrico è diventata un vero e proprio “stop and go” per molte case automobilistiche a causa del rallentamento del mercato Ev ed dell'aumento dei costi di produzione. E di questi giorni l'indiscrezione giornalistiche che rivela come Toyota rinvierà la costruzione di una fabbrica di batterie agli ioni di litio nella prefettura di Fukuoka a causa della scarsa domanda di veicoli elettrici a livello globale. Lo anticipa la stampa nipponica che cita una fonte dell'azienda a conoscenza del dossier, spiegando che Koji Sato, presidente della casa automobilistica, dovrebbe recarsi presto a Fukuoka per informare i funzionari del governo della prefettura della decisione. Oltre a una domanda di veicoli elettrici inferiore alle aspettative, inoltre, alla base della decisione c'è l'aumento dei budget per l'impianto, dovuto all'impennata dei costi dei materiali e della manodopera. Inizialmente, la divisione Toyota Battery Co, interamente controllata dalla casa auto, aveva pianificato la costruzione della fabbrica già da quest'anno, con l'avvio della manifattura di batterie nel 2028.

L'obiettivo era quello di poter raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici a 1.000 chilometri e di ridurre i costi di produzione del 20% per le auto col marchio Toyota di nuova generazione. L'azienda sta anche considerando di posticipare la data di uscita del 2026 del suo primo modello EV di nuova generazione, una berlina del marchio di lusso Lexus, perché ha bisogno di più tempo per garantire la qualità delle nuove tecnologie coinvolte. La fabbrica di batterie sarà costruita in un parco industriale sviluppato dal governo prefettizio a Kanda, nella prefettura di Fukuoka, vicino allo stabilimento che produce veicoli Lexus, un altro brand controllato dal maggior costruttore di auto al mondo. Toyota ha acquistato un terreno di circa 280.000 metri quadrati a febbraio, e riceverà un sussidio dal governo in base alla legge sulla promozione della sicurezza economica.