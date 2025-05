Toyota prevede crollo utile (-35%) quest'anno a causa dazi Usa. Nell'ultimo esercizio 2024-25 profitti -3,6%, vendite +6,5%

PER MARCA

Il colosso automobilistico giapponese Toyota, numero uno al mondo, ha dichiarato di aspettarsi un crollo del 34,9% dell'utile netto per l'esercizio finanziario 2025-2026, iniziato all'inizio di aprile, tenendo conto delle pesanti perdite previste a causa delle sovrattasse doganali statunitensi.

Per l'esercizio 2024-25 conclusosi a fine marzo, il produttore ha registrato un calo del 3,6% dell'utile netto, a 4.765 miliardi di yen (29,3 miliardi di euro) a fronte di un aumento delle vendite del 6,5% a 48.037 miliardi di yen (295 miliardi di euro). Per il periodo 2025-2026, l'azienda prevede un calo dell'utile netto molto più netto del previsto, ma le vendite sono in aumento (+1%).