Toyota prima al mondo per vendite auto. Nel 2021 aumento del 10% a 10,5 milioni di unità

TOKYO - Toyota ha mantenuto il posto di casa automobilistica numero uno al mondo nel 2021, avendo venduto 10,5 milioni di veicoli nell’intero anno (+ 0,1%), secondo i dati pubblicati dal gruppo. Questa performance riflette la resistenza dell’intera produzione del colosso giapponese (che comprende anche i marchi Hino e Daihatsu) nonostante i problemi delle catene di fornitura globali dell’industria automobilistica, in particolare per i semiconduttori.Toyota è al vertice per il secondo anno consecutivo davanti al gruppo tedesco Volkswagen (marchi VW, Audi, Skoda, Seat, ecc.), le cui vendite globali sono diminuite del 4,5% lo scorso anno, a 8,88 milioni di unità, secondo dati pubblicati a metà gennaio.

L’estrema attenzione di Toyota per i suoi fornitori per molti anni le ha permesso di prepararsi meglio alla carenza di semiconduttori rispetto a molti rivali, soprattutto nella prima metà del 2021. A dicembre, le vendite globali sono diminuite (-5,5% a livello di gruppo) per il quarto mese consecutivo. «Le prospettive sia per Covid-19 che per le forniture di parti rimangono incerte e continueremo a fare tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto» ha affermato il gruppo in una nota.