Toyota, il primo modello elettrico prodotto in Europa verrà da Kolin, in Repubblica Ceca
Toyota produrrà per la prima volta un veicolo elettrico in Europa. Entro il 2026 cinque nuovi modelli EV in UE
Toyota produrrà per la prima volta un modello elettrico in Europa presso lo stabilimento di Kolin, in Repubblica Ceca. L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di Petr Fiala, primo ministro ceco, Lukáš Vlček, ministro dell'Industria e del Commercio, e di Yoshihiro Nakata, presidente di Toyota Motor Europe (TME).
L’investimento complessivo sarà di 680 milioni, dei quali 64 forniti dal governo locale, e comporterà l’ampliamento da 152.000 a 173.000 mq della superficie dello stabilimento per ospitare un nuovo impianto di assemblaggio delle batterie e l’assunzione diretta di 245 persone che si aggiungeranno alle circa 3.200 che già lavorano alle linee dalle quali già escono la Yaris e la Aygo X.
L’impianto di Kolin ha una capacità di 220mila unità all’anno e da esso sono uscite oltre 4,5 milioni di automobili. Originariamente costruito insieme al gruppo PSA nel 2002 per produrre congiuntamente Aygo, Peugeot 108 e Citroën C1, la fabbrica nel 2021 è stata rilevata interamente dalla Toyota che l’ha ammodernata dirottandovi da Valenciennes parte della produzione della Yaris.
La notizia arriva mentre molti altri costruttori stanno annunciando modelli elettrici di piccole dimensioni e a prezzi finalmente accessibili. A gioire più di tutti è il governo ceco che stima in 250 milioni di euro i benefici economici derivanti da questo investimento che ne potenzia ulteriormente il ruolo di produttore di automobili, settore che vale attualmente il 10% del suo prodotto lordo.
Quale sarà l’elettrica alla quale Toyota si riferisce? Sicuramente si tratta di un modello compatto visto che Yaris e Aygo X si basano entrambe sulla piattaforma GA-B, dedicata proprio a vettura di segmento A e B. Yaris e Yaris Cross hanno debuttato nel 2020 e dunque tra un paio di anni massimo sarà il turno per entrambi per il cambio di generazione. Chissà dunque che non vedremo per allora una Yaris+ o una Yaris Cross+…