Toyota produrrà per la prima volta un veicolo elettrico in Europa. Entro il 2026 cinque nuovi modelli EV in UE

Toyota produrrà per la prima volta un veicolo elettrico in Europa, nel suo stabilimento nella Repubblica Ceca. Lo annuncia il gruppo, leader mondiale nel settore automobilistico, che non precisa però quando inizierà la produzione. Toyota è già attiva a Kolin, a est di Praga, con il suo piccolo Suv Aygo X e la city car Yaris ibrida. «Il nuovo veicolo elettrico, il primo ad essere prodotto in uno degli stabilimenti europei di Toyota, rappresenta una tappa importante per l'azienda», sottolinea il comunicato. Toyota precisa che si tratta di un investimento di 680 milioni di euro, di cui 64 milioni forniti dal governo ceco. Questo progetto «rafforzerà la nostra presenza sul mercato europeo e contribuirà a un trasporto più efficiente», in particolare per raggiungere la neutralità carbonica nel continente entro il 2040, commenta il presidente di Toyota Europe, Yoshihiro Nakata.

Il quarto gruppo automobilistico europeo, dietro Volkswagen, Stellantis e Renault, produce automobili nella Repubblica Ceca dal 2002 e 4,5 milioni di veicoli sono usciti dallo stabilimento di Kolin. Questo sito, che produceva anche Peugeot e Citroen, è di proprietà esclusiva di Toyota dal 2021. Dopo aver a lungo frenato lo sviluppo delle auto elettriche, lo scorso marzo Toyota ha annunciato che entro la fine del 2026 lancerà cinque nuovi modelli a batteria in Europa. Oltre alla Repubblica Ceca, il costruttore dispone di otto stabilimenti in totale nel Vecchio Continente: in Portogallo, Regno Unito, Francia, Polonia e Turchia.