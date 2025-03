Toyota, produzione globale in crescita de 5,6% in gennaio. Primo aumento in un anno

Netta accelerazione della produzione globale per Toyota, che tenta di mettersi definitivamente alle spalle lo scandalo sui test di certificazione dello scorso anno. In gennaio l'output della prima casa auto al mondo è aumentata del 5,6% rispetto al periodo di riferimento del 2024, sfiorando quota 782.000 veicoli. Si tratta di fatto della prima crescita in un anno, e il totale più alto di sempre per il primo mese in calendario. Sul fronte dei volumi di vendita Toyota ha venduto 785.632 veicoli in tutto il mondo, con un aumento dello 0,1% rispetto al gennaio 2024, anche in questo caso un massimo storico per il mese in questione.

L'anno scorso, a causa di scandali legati alle false certificazioni in Giappone, il gruppo automobilistico, compresa la sua controllata Daihatsu, ha dovuto sospendere diverse attività della sua produzione nazionale. Le manipolazioni riguardavano la modifica dei risultati dei test per garantire la conformità ai regolamenti di sicurezza. La graduale ripresa delle catene di assemblamento, unita alle robuste vendite dei nuovi modelli nel Paese del Sol Levante, ha aiutato il costruttore a riprendersi dalla battuta d'arresto. A livello nazionale la produzione è cresciuta del 22,3% assestandosi a quota 266.000 veicoli, più che compensando il calo dell'1,4% della produzione estera, a 515.730 veicoli.