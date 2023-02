Toyota, prossimo ceo Koji Sato accelera sulle elettriche: «Veicoli EV sono un’opzione importante»

TOKYO - Toyota accelera sullo sviluppo nel segmento elettrico. Finora, spiega l’ad Koji Sato, il gigante automobilistico giapponese ha avuto un «problema di comunicazione» sulla sua strategia per i veicoli elettrici. «Vogliamo rimanere in sintonia con i clienti di tutto il mondo e offrire loro diverse opzioni», ma «in questo approccio multiforme, anche i veicoli elettrici a batteria sono un’opzione importante», sottolinea Sato in conferenza stampa a Tokyo, dove presenta il futuro team di gestione. Sotto l’amministratore delegato uscente Akio Toyoda, il gruppo sembrava essersi imbarcato nell’elettrico quasi con riluttanza, citando i costi elevati del segmento e i dubbi sul suo potenziale per il mercato delle auto di massa, con conseguenti critiche diffuse. A fine gennaio Toyoda ha annunciato a sorpresa che dal 1 aprile avrebbe lasciato il posto a Koji Sato, uno dei suoi luogotenenti.

Il nipote del fondatore del gruppo manterrà comunque un ruolo di supervisione assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Alla fine del 2021, il primo produttore di auto al mondo ha fissato l’obiettivo di vendere 3,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2030, ma parte da una base molto bassa: nel 2022, le vendite in questo segmento (comprese le auto a idrogeno) ammontavano a poco più di 28.000 unita per i marchi Toyota e Lexus. «Metà del problema era la comunicazione. Possiamo fare meglio», ha detto Sato lunedì in risposta a una domanda sul perchè Toyota sia «lenta» nel passare all’elettrico. «Pur facendo sforzi per risparmiare energia (attraverso i veicoli ibridi, ndr), nel medio-lungo termine incoraggeremo il passaggio ai veicoli elettrici», ha aggiunto. Lexus, il marchio premium di cui Sato era precedentemente a capo, sarà in prima linea nella transizione del gruppo.

La prossima generazione di auto elettriche di Lexus sara sviluppata entro il 2026, «ottimizzando tutto, dalla batteria alla piattaforma al modo in cui viene prodotta un’auto, e ampliando al contempo la nostra attuale gamma», ha dichiarato Sato. Ha promesso maggiori dettagli sulla futura piattaforma elettrica del gruppo dopo il suo insediamento in aprile.