Toyota si rafforza su elettrico in Cina, aprirà una fabbrica a Shanghai per produrre batterie e un modello EV di Lexus

Toyota ha annunciato la costruzione di una fabbrica di auto elettriche a Shanghai, seguendo le orme della casa automobilistica americana Tesla, per fronteggiare l'agguerrita concorrenza cinese in questa nicchia in forte espansione. Toyota costruirà una fabbrica nella metropoli della Cina continentale per produrre batterie elettriche e un modello 100% elettrico del suo marchio premium Lexus.

Il gruppo afferma di voler creare a questo scopo "una nuova società controllata al 100%", ovvero senza un partner cinese. Un progetto che segue le orme di Tesla: dal 2019 il campione elettrico americano assembla i suoi veicoli nell'enorme gigafactory di Shanghai, di cui detiene il pieno controllo, a differenza delle sedi di altre case automobilistiche straniere presenti nel Paese, che dipendono da joint venture formate con gruppi cinesi. Toyota prevede di avviare la produzione nel suo stabilimento di Shanghai dopo il 2027, promettendo 1.000 nuovi posti di lavoro all'inizio e una capacità produttiva iniziale di circa 100.000 veicoli all'anno.