Toyota reinventa l'auto più venduta di tutti i tempi: Corolla Concept il futuro modello globale svelato al Japan Mobility Show

La nuova Corolla toglie ilvelo come concept e non abbandona i motori termici (elettrificati). La vedremo su strada nel 2026. Riflettori e smartphone puntati all'evento di Toyota al Japan Mobility Show sulla Corolla Concept che, ribadisce l'azienda, è una visione del futuro modello che «reinventa l'auto più venduta di tutti i tempi». Progettata per offrire una varietà di propulsori e configurazioni per soddisfare le esigenze dei diversi mercati, Corolla Concept prefigura una tecnologia creata per affrontare le strade di tutto il mondo, rafforzando l'idea che nessuno debba essere lasciato indietro nel percorso verso la neutralità carbonica.

L'innovazione che Toyota trasferirà nel modello di serie che deriverà da questa Corolla Concept consentire di essere (e quindi di poter essere scelta e utilizzata) come un modello elettrico a batteria (Bev), come un ibrido plug-in (Phev), come un ibrido (Hev) o come un'auto con motore a combustione interna, eventualmente alimentato con carburanti capaci di portare a zero le emissioni di carbonio. Qualunque sia la fonte di alimentazione, la visione di Toyota anche per questo modello popolare e globale resta quella di realizzare auto belle che tutti vorranno possedere e guidare.

E che si riconosce nel claim annunciato a Tokyo 'To You Toyota' che sottolinea come il Gruppo ponga al centro della promessa ai clienti sempre l'impegno per fornire la mobilità per tutti. Per utenti che non sono definiti da valutazioni 'medie', ma dalla loro individualità e dalle diverse esigenze.