Toyota rivede al rialzo utili dell’anno fiscale. Prevista crescita del fatturato, conferma stime vendite

TOKYO - Il progressivo deprezzamento dello yen continua a sostenere gli utili della Toyota, che rivede al rialzo le stime sugli utili per l’anno fiscale in corso. Il risultato netto si assesterà a 2.360 miliardi di yen, l’equivalente di 17,3 miliardi di euro, rispetto alle precedenti stime di 2.260 miliardi di yen. Previsto in crescita anche il fatturato, a quota 34.500 miliardi di yen, mentre l’utile operativo rimane invariato a 2.400 miliardi. La casa auto nipponica ha confermato le previsioni di vendite di 9,7 milioni di unità per l’anno fiscale che si conclude a marzo del 2023. Nei tre mesi da aprile a giugno, invece, l’utile ha registrato una flessione del 17,9% a 736,8 miliardi di yen a causa dei prezzi più alti delle materie prime, mentre i ricavi sono risultati in aumento del 7% a 8.490 miliardi di yen.