Toyota sale al 20% di Subaru. Nuovi investimenti ricerca su auto a guida autonoma

TOKYO - Il settore auto in Giappone vede rafforzarsi l’alleanza tra Toyota e Subaru. Da una parte Toyota, secondo quanto riporta il Nikkei, aumenta al 20% la propria partecipazione in Subaru, nata a partire dal 2005, acquisendo un’ulteriore quota del 3,17% con 75 miliardi di yen(700 milioni di dollari), acquisendo azioni con una negoziazione o direttamente sul mercato, e dall’altra Subaru acquisirà fino a 80 miliardi di yen di azioni Toyota. L’alleanza, secondo quanto evidenzia Bloomberg, punta a sviluppare settori per il futuro quali quelli della guida autonoma, delle auto elettriche e per evolvere i servizi nei trasporti. «Si tratta di uno dei recenti sforzi di Toyota per trovare alleati», secondo analisti che evidenziano come significhi acquisire non soltanto tecnologia per trazione integrale e motori, ma anche nel settore della sicurezza, mentre sta già investendo in veicoli elettrici, autonomi, ibridi e a celle a combustibile.