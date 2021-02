Toyota segna il record di vendite globali a gennaio. Grazie ai dati molto positivi sui mercati giapponese e cinese

TOKYO - La casa automobilistica giapponese Toyota Motor Corp. ha registrato a gennaio il record mensile di vendita a livello globale, grazie alla crescita del mercato interno e in Cina. Lo ha annunciato oggi la società nipponica Secondo l’azienda con sede nella prefettura giapponese di Aichi, le vendite globali a gennaio sono aumentate del 4,6% fino a 765.514 veicoli. Anche la produzione globale della casa automobilistica è aumentata lo scorso mese del 4% su base annua fino a 741.704 vetture. Toyota ha attribuito i dati positivi alla ripresa della domanda mentre cominciano ad attenuarsi le pressioni al ribasso causate dalla pandemia di Covid-19.

Il produttore di modelli di successo come la Prius ibrida e delle varie berline Corolla, ha inoltre annunciato un aumento della produzione globale per il quinto mese consecutivo. Secondo il costruttore automobilistico, tale incremento è avvenuto sulla scia del balzo del 14,4% registrato nel dicembre 2020, grazie alla forte domanda proveniente da Cina e Stati Uniti. La Daihatsu Motor Co., sussidiaria della Toyota per il segmento delle utilitarie, ha registrato nello stesso periodo un calo dell’8,7% delle vendite fino a 110.432 vetture.