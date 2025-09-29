Toyota sempre più leader, vendite globali in crescita del 2,2% in agosto a 845mila unità

Aumentano per l'ottavo mese consecutivo le vendite di Toyota, sostenute dalla accelerazione della domanda negli Stati Uniti e in altri mercati esteri. A livello globale le vendite globali mostrano un rialzo del 2,2% sfiorando le 845mila unità, mentre la produzione globale è salita del 4,9% a poco più di 744mila veicoli, segnando il terzo mese consecutivo di crescita. Le vendite all'estero del maggior costruttore di auto al mondo per volumi di vendita, hanno stabilito un nuovo record per il mese di agosto, con un incremento del 4,4% a 748.694 unità. In particolare, negli Stati Uniti le vendite sono aumentate del 13,6% a 225.367 unità, spinte dalla forte domanda di modelli ibridi, nonostante l'aumento dei dazi voluto dall'amministrazione Trump.

In Cina, le vendite hanno registrato una crescita più contenuta, pari allo 0,9% (153.415 unità), grazie agli incentivi statali per i veicoli a basso impatto ambientale e al successo del nuovo modello elettrico lanciato da Toyota. Sul fronte interno, invece, le vendite in Giappone sono scese del 12,1%, fermandosi a 96 mila unità. Il calo è stato attribuito a ritardi nelle consegne causati dalle sospensioni della produzione in seguito a recenti allarmi tsunami, e il potente sisma al largo della penisola russa della Kamcatka. Nei dettagli, la produzione negli Stati Uniti è cresciuta del 19% (126 mila unità), mentre in Cina è calata dell'8,2% (125.380 unità). In Giappone, la produzione domestica è aumentata del 12% a 208 mila veicoli, grazie alla graduale ripresa che ha seguito lo scandalo sulle false certificazioni che aveva colpito il gruppo lo scorso anno.