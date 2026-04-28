Toyota, startup Joby Aviation inizia i voli di prova con le “auto volanti” a New York

Joby Aviation Inc., startup statunitense sostenuta dalla casa automobilistica giapponese Toyota Motor Corp., ha annunciato di aver iniziato i voli dimostrativi delle sue cosiddette 'auto volanti' a New York. Il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) ha effettuato un volo tra l'aeroporto internazionale John F. Kennedy e Manhattan.

Toyota ha investito 894 milioni di dollari nella startup ed è stata coinvolta nella sua progettazione e nello sviluppo della tecnologia di elettrificazione. Secondo i media statunitensi, Joby Aviation effettuerà questa settimana voli di prova con le 'auto volanti' lungo le rotte di volo per elicotteri già esistenti in città, trasportando solo i piloti e nessun passeggero. La startup ha dichiarato di puntare ad avviare voli passeggeri con velivoli eVTOL a New York, in Texas e in altri stati già nella seconda metà di quest'anno.