Toyota torna in testa nelle vendite mondiali. Supera Volkswagen per la prima volta dal 2016. Di nuovo al vertice grazie a ripresa in Cina

TOKYO - Toyota supera Volkswagen e riconquista il primato nella classifica delle vendite per la prima volta in 5 anni. A livello globale la casa auto giapponese ha immatricolato 9,53 milioni di auto nel 2020, malgrado la contrazione dell’11,3% per l’intero 2020 a causa della pandemia del coronavirus, ma con un rallentamento meno pronunciato della rivale tedesca - ferma a 9,3 milioni vetture dopo aver registrato una diminuzione delle vendite del 15,2%. Il fatturato di Toyota è stato trainato dalla ripresa in Cina, +10% su base annua, e i risultati migliori del previsto su scala globale nell’ultimo trimestre del 2020. «Malgrado l’emergenza sanitaria Toyota è stata in grado di implementare adeguate misure aziendali per la prevenzione del virus, con la collaborazione dei propri fornitori e della vasta rete di concessionari», ha detto il primo costruttore nipponico in un comunicato.

Nei dettagli, nel 2020 il gruppo Toyota, che comprende la Daihatsu e la Hino Motors, ha venduto 2,16 milioni di veicoli in Giappone, e 7,37 milioni sui mercati esteri. La produzione si assesta a 9,21 milioni di auto a livello globale, in calo del 14,1% rispetto al 2019. Le vendite dell’alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, al terzo posto della classifica mondiale, ammontano a 7,8 milioni di vetture, con una flessione del 23,2% dovuta alla più lenta ripresa dei mercati delle quattro ruote in Europa e nel Nordamerica. Il fatturato su scala globale delle otto principali case auto giapponesi nel 2020, ha fatto segnare una flessione complessiva del 15,9% a 23,49 milioni di veicoli, con tutti i costruttori in territorio negativo per via della pandemia.