Toyota, vendite globali record a maggio +6,9%. Trainano i mercati Usa (+10,9%) e Cina (+6,8%)

L'accelerazione della domanda sul mercato statunitense, prima dell'entrata in vigore dei dazi sulle importazioni di auto, spinge a livelli record le vendite di Toyota. In maggio l'aumento è del 6,9% rispetto all'anno precedente, annuncia il maggior produttore di auto al mondo, raggiungendo le 898.721 unità, a fronte dei timori dei consumatori che anticipano ulteriori incrementi dei prezzi delle vetture. La produzione globale è invece scesa per la prima volta in cinque mesi, nella misura dello 0,7% a 806.677 unità.

Nel dettaglio, le vendite negli Stati Uniti sono cresciute del 10,9%, raggiungendo le 240.176 unità; quelle in Cina sono aumentate del 6,8% a quota 149.887, con i veicoli ibridi particolarmente richiesti grazie ai sussidi governativi. A livello nazionale le immatricolazioni sono migliorate del 4,4% a 106.586 unità, in ripresa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando Toyota era rimasta coinvolta nello scandalo sulle false certificazioni. Anche il lancio di nuovi modelli, tra cui la serie Land Cruiser 250, ha contribuito ad aumentare le vendite nel Paese.