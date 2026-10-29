Toyota, vendite (5.059.000 veicoli -4%) e produzione globali (-1,9% a 4.895.400 unità) in calo nel semestre aprile-settembre

Calo delle vendite e della produzione globale per Toyota, penalizzata dal rallentamento della domanda in Cina, dove i prezzi elevati della benzina, aggravati dai conflitti in Medio Oriente, hanno accelerato il passaggio ai veicoli elettrici. Nel periodo aprile-settembre il maggior costruttore mondiale per volumi ha venduto poco più di 5.059.000 veicoli, inclusi quelli del marchio Lexus, in calo del 4% su base annua, mentre la produzione globale è scesa dell'1,9% a 4.895.400 unità. Le vendite all'estero nel semestre sono diminuite del 6,5% a 4.256.210 veicoli e la produzione fuori dal Giappone è scesa del 5,6% a quota 3.215.350.

A sostenere i risultati contribuisce la solida domanda di ibridi: le vendite in Nord America sono cresciute dell'1,8% nel primo semestre dell'esercizio fiscale in Giappone e quelle in Europa dell'1,4%. Il quadro delineato dai dati semestrali, secondo gli analisti, conferma come la transizione energetica in corso, combinata con le tensioni geopolitiche e la volatilità dei prezzi dei carburanti, stia ridisegnando gli equilibri del mercato auto globale. Per Toyota la tenuta degli ibridi resta il principale argine alla flessione, ma la pressione competitiva in Cina, mercato chiave e sempre più orientato all'elettrico, rappresenta un fattore di rischio per le prospettive di crescita nella seconda metà dell'esercizio.