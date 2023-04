Toyota, vendite e produzione record anno fiscale 2022: 9,61 mln di unità immatricolate, 9,13 mln di auto fabbricate

TOKYO - Vendite e produzione record per Toyota nell’anno fiscale concluso a fine marzo, grazie al miglioramento dei mercati nordamericano e asiatico, all’attenuarsi degli effetti della pandemia da Covid e della carenza di microprocessori per l’intero settore. Le vendite globali di veicoli sono aumentate dell’1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 9,61 milioni di unità, mentre la produzione è cresciuta del 6,5% a 9,13 milioni di auto, ha dichiarato la casa automobilistica giapponese numero uno al mondo per volumi di mercato. Il precedente record delle auto prodotte risaliva al 2016, con 9,08 milioni di unità, mentre il primato per le immatricolazioni era di 9,55 milioni di veicoli, registrato nel 2018.