Transizione green, Nordio: «Automotive cambi per l’ambiente. Rivoluzione guida autonoma arriverà parzialmente nel 2050»

«È giusto che anche l’automotive si trasformi per ridurre il suo impatto sull’ambiente, possibilmente a zero o quanto più vicini allo zero», lo ha detto Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs Volkswagen Group Italia, nel suo intervento al VI convegno ‘Fare impresa in Italia 2022: trasformazione e sostenibilità’, organizzato dall’Università Lumsa di Roma. Secondo Nordio bisogna fare un gioco di squadra per arrivare tutti insieme al traguardo: «Per cambiare è anche necessario avere un aiuto istituzionale, facendo poi squadra con le imprese che producono energia», ha detto. Su digitalizzazione e elettrico il vice presidente di Volkswagen Group Italia ha dichiarato: «Rivoluzione elettrica e rivoluzione guida autonoma non arriveranno insieme, prima arriveremo alla mobilità elettrica. Arriveremo in parte alla guida autonoma nel 2050, grazie alla digitalizzazione», ha concluso Nordio.