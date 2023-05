Transizione green, Pichetto: «In UE lotta tra interessi stati, biofuel permettono emissioni zero»

«La transizione energetica va vista come un’opportunita e non come una difesa del passato, ma anche questa opportunita va governata, non puo essere una scelta ideologica. Il settore automotive ha 1,2 milioni di occupati, tra diretti e indiretti. Noi vediamo che ci sono dei percorsi per abbandonare i fossili, sui quali siamo d’accordo, abbandonare gasolio e benzina, ma non andare automaticamente solo sull’elettrico, ci saranno biocarburanti che ci permetteranno di avere emissioni zero. Dobbiamo concentrarci sulle emissioni non sul mezzo, la tecnologia ci da strumenti per farlo. È chiaro che la situazione a livello europeo e anche un pò una battaglia tra stati e sistemi produttivi. L’Ue e un luogo in cui porti anche gli interessi nazionali». Cosi il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a Radio Anch’io.