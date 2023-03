UE: chiarimenti solo su e-fuels, non riapriamo testo. Timmermans: «Lavoriamo all’interno del quadro dell’accordo»

BRUXELLES - «Stiamo parlando all’interno del quadro dell’accordo, non stiamo allargando il quadro. L’accordo prevede un passaggio sugli e-fuels, tutto ciò che stiamo facendo è essere più espliciti sul significato di questo passaggio. Qualsiasi altra cosa aprirebbe l’intero accordo, non è quello che stiamo facendo». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, a margine del pre-summit dei socialisti Ue a Bruxelles, parlando delle trattative in corso con Berlino per la ratifica dell’accordo sullo stop ai motori termici nel 2035. Sull’intesa «c’è già una maggioranza al Parlamento e al Consiglio Ue», ha evidenziato.