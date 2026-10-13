Trasporti: quasi una famiglia italiana su cinque fatica a sostenere il costo della mobilità

In Italia quasi una famiglia su cinque fatica a sostenere il costo della mobilità. Sono, infatti, circa 4,9 milioni, il 18,46% del totale, le famiglie italiane che, nel loro budget di spesa, destinano alla mobilità una percentuale almeno doppia rispetto alla media nazionale. Dove il trasporto pubblico è carente, l'auto è una necessità anche per le famiglie più povere e con un parco circolante alimentato ancora al 99,3% da combustibili fossili, ogni rincaro del carburante è un aggravio pesantissimo sui loro bilanci. Questo in breve il quadro sul transport poverty che emerge dallo studio commissionato da Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione europea per la decarbonizzazione dei trasporti, a TESSA, agenzia di ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia, e che è stato presentato oggi a Roma.

Nelle città metropolitane, laddove è presente un trasporto pubblico più capillare, le famiglie più povere possiedono in media 0,5 auto; nei comuni sotto i 50.000 abitanti non si scende sotto 0,9, nemmeno nelle fasce di reddito più basso. È il "possesso forzato dell'auto": l'auto non è una scelta, ma una necessità. Sono 643.189 le famiglie comprese nelle fasce più povere della popolazione (nei primi tre decili di reddito) per cui il carburante pesa in modo critico. Sicilia, Puglia, Campania e Calabria concentrano quasi la metà (47,7%) di questi nuclei vulnerabili.

Con 701 auto ogni 1.000 abitanti l'Italia ha il tasso di motorizzazione più alto dell'UE, ma il rinnovo del parco è riservato a chi può permetterselo. Ovvero a pochi. Nelle fasce più povere della popolazione, gli acquisti di auto nuove sono pressoché assenti e quelle usate riguardano meno dell'1% delle famiglie; nelle fasce di reddito più alto, invece, oltre il 15,5% ha comprato un'auto nuova nell'ultimo anno. Nelle province più ricche, un parco auto più moderno convive con emissioni pro capite più alte: gli ossidi di azoto da trasporto stradale passano da circa 0,003 a 0,008 tonnellate pro capite l'anno al crescere del reddito.

Sostituire un'auto vecchia con una più recente, ma sempre a combustione, non basta: solo l'elettrico azzera allo scarico inquinanti locali e CO₂, ma oggi è appena lo 0,7% del parco circolante. Nei comuni più ricchi circolano 7,76 auto elettriche ogni 1.000 abitanti, contro 1,47 in quelli più poveri: oltre cinque volte tanto. Su scala territoriale il divario è ancora più ampio: si va dalle 53 auto elettriche ogni 1.000 abitanti della provincia di Trento a meno di una in quella di Crotone.

"In Italia la mobilità non è un terreno neutro: moltiplica disuguaglianze economiche e territoriali che già esistono", ha dichiarato Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di T&E Italia. "Milioni di famiglie non usano l'auto per scelta ma perché non hanno alternative, e pagano il conto degli shock di costo dell’energia, che non controlliamo. Due crisi in quattro anni dimostrano una fragilità strutturale, quella di un modello di mobilità fossile, che pesa sui bilanci delle famiglie, sul clima e sulla salute di tutti. Le risorse pubbliche andrebbero utilizzate per superare la dipendenza dal petrolio, non per tagli temporanei alle accise, costosi e poco mirati”.

Con le risorse dell'ETS2, il Fondo Sociale per il Clima e la flessibilità di bilancio concessa dall'UE per l'energia (2026-2028), e nel quadro della spinta europea all'elettrificazione dei consumi energetici - dicono da T&E - l'Italia ha nei prossimi anni un'occasione concreta per sostenere una transizione equa della mobilità. "La transizione della mobilità può essere anche una politica sociale, ma solo se rendiamo le soluzioni pulite accessibili a chi oggi ne è escluso", ha aggiunto Marchetti.

"La risposta non è indebolire le regole europee, che stanno funzionando bene: i target di emissione sulle auto nuove stanno portando sul mercato elettriche più accessibili in termini di costo. Queste regole vanno accompagnate con interventi nazionali strutturali, calibrati sui territori e sui diversi profili di vulnerabilità, per ridurre costi e proteggere le famiglie più povere dai ricatti dei mercati petroliferi".