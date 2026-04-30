Trasporti, Osservatorio PoliMi: da guida autonoma benefici sociali per 6,1 mld di euro

La guida autonoma non e piu una prospettiva lontana, ma una leva concreta di trasformazione economica e sociale per l'Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, presentati ieri al Senato al convegno 'AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilita accessibile', in Italia lo sviluppo di servizi di robotaxi e robosharing potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro di benefici complessivi entro il 2050, incidendo profondamente non solo sulla sicurezza stradale -- con una riduzione fino al 90% dei feriti -- ma anche sulla configurazione stessa delle nostre citta, che potrebbero arrivare a contare 900.000 auto in meno. Un cambiamento che va oltre l'innovazione tecnologica e impatta su una nuova cultura della mobilita, sempre piu orientata alla condivisione, alla rinuncia della seconda auto e all'affermazione di modelli come la mobility-as-a-service.

Secondo una rilevazione dell'Osservatorio in collaborazione con Ipsos Doxa, oggi il 54% degli italiani vorrebbe utilizzare un'auto a guida autonoma, con una preferenza per gli spostamenti ripetitivi, come la tratta casa-lavoro o i tragitti urbani in condizioni di traffico intenso. L'evento, 'AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilita accessibile' promosso dal Senatore Antonio Salvatore Trevisi, ha visto la partecipazione dell'On. Enzo Amich della Commissione Trasporti della Camera, del Presidente di Best Mobility Federico Antonio Di Paola. «Il settore della mobilita sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da sfide complesse ma anche da grandi opportunita - ha affermato Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio Connected Vehicle & Mobility -. In questo contesto, la guida autonoma rappresenta una delle evoluzioni piu significative per il futuro della mobilita, con un impatto diretto sulla sicurezza stradale.

Riducendo o eliminando il fattore umano, i sistemi autonomi possono contribuire in modo decisivo a diminuire il numero di feriti per chilometro, le emissioni inquinanti e i costi sociali. In questo scenario, la guida autonoma si configura come una leva strategica per costruire una mobilita piu intelligente, sostenibile e orientata alla prevenzione». Impatti diretti e indiretti della guida autonoma. Secondo l'Osservatorio Connected Vehicle & Mobility, l'impatto diretto della guida autonoma sarebbe sulla sostituzione della flotta professionale esistente (taxi e car sharing tradizionali) con robotaxi e robosharing piu efficienti: l'eliminazione del fattore umano riduce il tasso di feriti per chilometro percorso fino al 70% rispetto ai veicoli tradizionali, mentre l'utilizzo piu intensivo dei mezzi consente di soddisfare la stessa domanda di mobilita con una flotta ridotta fino a circa un terzo di quella attuale.

La combinazione di questi due fattori, minor rischio per chilometro e minor numero di veicoli in circolazione, determinerebbe fino al 90% di feriti in meno nei servizi di mobilita professionale, con un beneficio economico cumulativo tra il 2028 e il 2050 stimabile a circa 168 milioni di euro e circa 3.000 feriti evitati. Il vero impatto pero si manifesta soprattutto attraverso un effetto indiretto: con il progressivo aumento dell'efficienza dei servizi e la riduzione delle tariffe -- la soglia di convenienza rispetto all'auto privata e intorno a 1,5 EUR/km -- sempre piu famiglie tendono a rinunciare alla seconda automobile. In un parco urbano italiano di circa 18 milioni di veicoli, questo cambiamento nelle abitudini di mobilita genera benefici su scala molto piu ampia: in Italia si stima una riduzione di 41.000 tonnellate di emissioni e un costo sociale evitato pari a 5,9 miliardi di euro, ovvero il 97% dei benefici complessivi nel periodo 2028-2050. In questo scenario, la guida autonoma 'a servizio' non richiede una sostituzione totale della flotta professionale, ma diventa rilevante nel momento in cui risulta sufficientemente accessibile da rendere non necessaria la seconda auto.