Trasporto pubblico, 660 mln alle regioni per l'acquisto di autobus green: a metano, elettrica o ad idrogeno

«Via libera da parte della Conferenza unificata al primo provvedimento di riparto a favore delle Regioni delle risorse complementari del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rese disponibili dal governo per potenziare ed ampliare gli investimenti del Pnrr». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. «Dal fondo complementare verranno dunque distribuiti 660 milioni di euro per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e per le relative infrastrutture di alimentazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il tutto sarà destinato al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile», conclude Gelmini.