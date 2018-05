Trump a vertici dell'industria auto: «Costruite di più negli Usa»

WASHINGTON - «Voglio che costruiate milioni di auto in più negli Stati Uniti». È il messaggio che Donald Trump ha inviato ai vertici dell’industria automobilistica radunati alla Casa Bianca per parlare degli standard sulle emissioni. «A questo tavolo siedono le maggiori case automobilistiche al mondo. Stiamo lavorando su come costruire più auto negli Stati Uniti» dice Trump, ribadendo la propria fiducia al numero uno dell’agenzia per la protezione ambientale americana, Scott Pruitt, di recente travolto dallo scandalo delle spese pazze.

Trump coglie l’occasione dell’incontro per parlare anche del Nafta, l’accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico. «Non ne sono mai stato un grande fan» mette in evidenza. Le trattative per rivedere l’intesa sono in corso ma un accordo non sembra a portato di mano. I tempi però stringono: secondo indiscrezioni, lo speaker della camera Paul Ryan avrebbe detto che è sarebbe necessario chiudere un’intesa entro il 17-18 maggio per consentire un voto in Congresso prima delle elezioni di medio termine.