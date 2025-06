Trump abroga le norme sulle auto elettriche in California. L'annuncio della Casa Bianca, lo sato Usa fa causa

Donald Trump ha firmato una misura per bloccare una norma della California che vieta la vendita di nuove auto a benzina entro il 2035, nonché per bloccare le politiche statali volte a ridurre le emissioni dagli scarichi di alcune automobili e l'inquinamento da ossido di azoto causato dai camion. Una mossa che sembra l'ennesima bastonata allo stato democratico guidato da Gavin Newsom, dopo l'invio dell'esercito a Los Angeles per le proteste pro migranti e la minaccia di tagliare fondi federali al Golden State.

«L'agenda divisiva e di parte del presidente sta mettendo a rischio le nostre vite, la nostra economia e il nostro ambiente». Così il procuratore generale della California Rob Bonta ha annunciato che lo stato democratico ancora una volta fa causa dall'amministrazione Trump, questa volta per le risoluzioni con cui intende bloccare la legge californiana per la riduzione graduale della vendita di auto a benzina entro il 2035. «E' irresponsabile, è illegale e per questo porteremo l'amministrazione Trump di fronte ad un giudice per la 26esima volta», ha aggiunto Bonta che nei giorni scorsi ha fatto causa all'amministrazione Trump per la federalizzazione della Guardia Nazionale prima e poi per il dispiegamento, considerato illegale, dei Marines a Los Angeles in risposta alle proteste contro i raid per arrestare migranti.