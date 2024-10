Trump, con me nessuno Stato Usa potrà vietare veicoli a benzina

Parlando in un comizio in Michigan, Donald Trump ha detto che, se verrà eletto a novembre, nessuno stato potrà vietare le auto o i camion a benzina. L'ex presidente inoltre promette di rimuovere lo status di protezione temporanea e di espellere i migranti haitiani a Springfield, Ohio, falsamente accusati da lui e dal suo vice JD Vance di mangiare gli animali domestici dei residenti. «Assolutamente lo revocherei e li riporterei nel loro paese», ha detto Trump a NewsNation. Un'escalation di retorica contro una comunità che la sua campagna ha preso di mira con la disinformazione per settimane.